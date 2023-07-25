تنبيه من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين مجلس الوزراء يوافق على إنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1445 عبر جدارات لا أهداف في الشوط الأول بمباراة النصر ضد باريس سان جيرمان والد الزميل عبدالله المديفر في ذمة الله رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن قتل والده طعنًا في جازان إتلاف 65 كجم من اللحوم الفاسدة بنجران 27 فرصة استثمارية في الأحساء بعائد يفوق 126 مليون ريال النائب العام يأمر بضبط المتحرش بطفل عبر وسائل التواصل
بدأت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء في استقبال طلبات القبول على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وذلك من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.
ويستمر التقديم على الوظائف التعليمية حتى يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف.
وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
وبحسب موقع وزارة التعليم، فإن التسجيل على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، يتم عبر هذه الخطوات: