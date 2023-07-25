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حتى الأحد المقبل

استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1445 عبر جدارات

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٨ مساءً
استمرار التقديم على الوظائف التعليمية 1445 عبر جدارات
المواطن - فريق التحرير

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بدأت وزارة التعليم اليوم الثلاثاء في استقبال طلبات القبول على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ، وذلك من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات.

آخر موعد للتقديم

ويستمر التقديم على الوظائف التعليمية حتى يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو في تمام الساعة 11:00 مساءً، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المحددة للوظائف.

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وأكدت وزارة التعليم أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.

آلية التقديم على الوظائف التعليمية

وبحسب موقع وزارة التعليم، فإن التسجيل على الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1445هـ، يتم عبر هذه الخطوات:

  • الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارات​، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض، ليتسنى إعادة دراستها، وفي حال صحة بيانات (المتقدم/ــة) يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع التأكيد أنه في حال عدم صحة البيانات سيتم الاستبعاد، حتى لو صدر قرار التعيين.
  • تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
  • تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف التعليمية المعلنة.
  • (المتقدم/ــة) الذي لا تتفق مقرات الوظائف التعليمية المعلنة مع رغباته المكانية، عليه عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان، وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــة) وفقًا للمفاضلة.

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