استمرار الدعم الإضافي لحساب المواطن حتى دفعة يوليو الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة بـ 46 مئوية الاتفاق يستهدف ضم ألفارو موراتا تحذير من استخدام الهواتف أثناء هطول الأمطار صالح العمري: تفاجأت بمطالب أبها المُبالغ فيها لرحيلي الأسهم السعودية تتراجع عند مستوى 11591.55 نقطة تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري جمال وادي لجب بعد تدفق الشلالات وسط الخضرة أنشيلوتي سيقود منتخب البرازيل في يونيو 2024 أرقام مميزة لـ فيرمينو قبل الانتقال للأهلي
أعلن برنامج حساب المواطن، استمرار الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو الجاري.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر”، على استفسار أحد المستفيدين بشأن ذلك.
وقالت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023 ، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.
وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق، يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (هنا).
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ 68 لشهر يوليو الجاري.
وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر” :”إنه لم يتبق سوى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن”.
جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لا بد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:
ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.
ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.
ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.
ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.
ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.
ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.