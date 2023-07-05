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يراعى حجم الأسرة وإجمالي الدخل

استمرار الدعم الإضافي لحساب المواطن حتى دفعة يوليو

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
استمرار الدعم الإضافي لحساب المواطن حتى دفعة يوليو
المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، استمرار الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو الجاري.

دعم حساب المواطن الإضافي

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر حسابها بموقع “تويتر”، على استفسار أحد المستفيدين بشأن ذلك.

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وقالت خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن “تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر يوليو 2023 ، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق، يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (هنا).

موعد صرف الدفعة الـ 68

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة الـ 68 لشهر يوليو الجاري.

وقال حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر” :”إنه لم يتبق سوى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 68 من برنامج حساب المواطن”.

شروط حساب المواطن

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن فتح التسجيل في حساب المواطن بمرسوم ملكي من الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم الإعلان عن شروط الأهلية التي لا بد من توفرها في المتقدم وهي كالتالي:

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ـ يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا.

ـ عدم امتلاك الفرد أموالًا أو أصولًا ذات قيمة.

ـ إقامة المتقدم بالطلب، إقامة كاملة ودائمة في المملكة العربية السعودية، بحد أقصى آخر 90 يومًا لهذا العام.

ـ ألا يكون المتقدم مسجلًا في مراكز الإيواء التابعة للحكومة أو يكون مسجونًا.

ـ أن يكون الفرد من محدودي الدخل، أو من أصحاب الدخل المنخفض.

ـ إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل.

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