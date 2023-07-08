استمرار الرطوبة على جدة لمدة شهرين بدءًا من 22 يوليو

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توقع خبير الطقس والأرصاد الدكتور عبدالله بن أحمد الجازع، استمرار الرطوبة على جدة وتأثيرها لمدة شهرين بدءًا من 22 يوليو الجاري.
وقال الجازع في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “طبعًا جدة تستمر عليها الرطوبة وتأثيرها لمدة شهرين من 07/22 حتى 09/23 برج الميزان، فالرطوبة تحضر في برج الأسد وبرج السنبلة وتقول الأمثال (إذا حضر السنبلة أصبح الإنسان كالقنبلة) وذلك لشعور الإنسان بالضيق والحرج الشديد”.
وأشار إلى أن هذا لا يعني أن الرطوبة قبل وبعد موجودة ولكن هذا قمة التأثير.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأضاف مركز الأرصاد أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.