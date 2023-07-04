استمرار العوالق الترابية حتى الـ8 صباحًا على الرياض

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نبه المركز الوطني للأرصاد أهالي منطقة الرياض، وقائدي السيارات على الطرق الرئيسية بالمنطقة من استمرار حالة العوالق الترابية حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ولفت المركز إلى أنه يتوقع أن يصاحب حالة الطقس في منطقة الرياض تدنٍّ في مستوى الرؤية، مناشدًا المواطنين بأخذ الحيطة والحذر.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيَّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير، قد تمتد إلى منطقة الباحة.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وتصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج، ويكون مائجًا على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.