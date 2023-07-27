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باستخدام كافة الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات

استهداف أكثر من 124 ألف وحدة بأعمال المكافحة المنزلية خلال شهر

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٦ مساءً
استهداف أكثر من 124 ألف وحدة بأعمال المكافحة المنزلية خلال شهر
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة عن نتائج أعمال الوقاية الصحية خلال شهر يونيو، والتي أسفرت عن تنفيذ ترددات رش بالمبيدات بلغت (37.116) تردد ضمن أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة الخارجية (خارج المنازل).

أعمال الوقاية

شملت أعمال الوقاية رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، إضافة لمصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية. كما شملت الأعمال تنفيذ مكافحة البعوض بداخل الوحدات السكنية وبلغ عدد الزيارات المنزلية خلال شهر يونيو الماضي (124.219) زيارة.

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معالجة البلاغات

وأضاف مدير عام صحة البيئة علي بن حاسن الصحفي أنه تم استكشاف عدد (6.934) موقعاً لرصد بؤر توالد البعوض باستخدام المصائد الضوئية، مشيراً إلى أن عدد البلاغات التي جرى معالجتها (1.374) بلاغًا فيما جرى رصد (1.183) من المخالفات، مضيفاً أن أعمال مكافحة القوارض تمت في (65.640) موقع أسفرت عن اصطياد (12.012) فأرًا.

إمكانات بشرية وآليات حديثة

كما أوضح الصحفي أنه جرى استخدام كافة الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها ومباشرة بلاغات المواطنين، والتي شملت جميع الأحياء، من خلال جاهزية وحدات العمل بكافة الإمكانيات، حيث خصصت (41) مستكشفًا حشريًا، و(199) مشرفًا ميدانيًا، وأكثر من (700) عامل و(300) سائقٍ.

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