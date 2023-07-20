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وسط غارات مكثفة للجيش السوداني بالمدينة

اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان
المواطن - فريق التحرير

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تجددت الاشتباكات بالأحياء الجنوبية في أم درمان، اليوم الخميس، وسط قصف مدفعي يستهدف مواقع قوات الدعم السريع بالمدينة.

وتحدث السكان في أم درمان عن قصف مدفعي من معسكر كرري التابع للجيش استهدف مواقع لقوات الدعم السريع بمدينة بحري وغرب أم درمان، وفق ما نقلته “وكالة أنباء العالم العربي”.

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غارات مكثفة

كذلك، قال السكان في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن غارات جوية صباح اليوم الخميس على مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع في غرب وجنوب المدينة، والتي ردت بإطلاق المضادات الأرضية.

كما ذكر شهود عيان أن الطيران الحربي شن غارات جوية مكثفة علي مقرات الدعم السريع نواحي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات، وسُمع دوي انفجارات قوية في أحياء جنوب الخرطوم المجاورة للمنطقة صاحبه ارتفاع كثيف لأعمدة الدخان..

اشتباكات دارفور

إلى ذلك، تجددت أيضاً الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيالا بجنوب دارفور.

ومنذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل، تشهد العاصمة معارك يومية على نحو ينذر بحرب أهلية طويلة الأمد، خصوصا مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد.

 

 

 

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