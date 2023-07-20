توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي
تجددت الاشتباكات بالأحياء الجنوبية في أم درمان، اليوم الخميس، وسط قصف مدفعي يستهدف مواقع قوات الدعم السريع بالمدينة.
وتحدث السكان في أم درمان عن قصف مدفعي من معسكر كرري التابع للجيش استهدف مواقع لقوات الدعم السريع بمدينة بحري وغرب أم درمان، وفق ما نقلته “وكالة أنباء العالم العربي”.
كذلك، قال السكان في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان إن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني شن غارات جوية صباح اليوم الخميس على مواقع وتمركزات لقوات الدعم السريع في غرب وجنوب المدينة، والتي ردت بإطلاق المضادات الأرضية.
كما ذكر شهود عيان أن الطيران الحربي شن غارات جوية مكثفة علي مقرات الدعم السريع نواحي المدينة الرياضية وأرض المعسكرات، وسُمع دوي انفجارات قوية في أحياء جنوب الخرطوم المجاورة للمنطقة صاحبه ارتفاع كثيف لأعمدة الدخان..
إلى ذلك، تجددت أيضاً الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيالا بجنوب دارفور.
ومنذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل، تشهد العاصمة معارك يومية على نحو ينذر بحرب أهلية طويلة الأمد، خصوصا مع اندلاع صراع آخر بدوافع عرقية في إقليم دارفور بغرب البلاد.