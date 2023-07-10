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وفق نظام الإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية

اشتراط موافقة الدفاع المدني لترخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميلية

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٩ مساءً
اشتراط موافقة الدفاع المدني لترخيص مختبرات المنتجات الطبية والتجميلية
المواطن - فريق التحرير

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اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الاشتراطات الإلزامية الجديدة لرخص مختبرات المواد العامة والمنتجات الطبية والتجميلية وفحص الأجهزة والمعدات والآليات، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتحفيز الاستثمار في المجال ورفع جودة الخدمات.

متطلبات الترخيص

وتشمل على متطلبات ترخيص مكانية وفنية تم إعدادها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقاً لآلية تضمن تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة للتأكد من صلاحيتها بشكلٍ آمن.

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موافقة الدفاع المدني

وتركز الاشتراطات على إلزام المستثمرين بالحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني والجهة المشرفة على المختبر قبل البدء بتشغيله، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمكانية والأحكام العامة المرتبطة بالمختبر ونشاطه، مع الإشارة إلى أن إصدار الرخصة أو تجديدها سيتم من خلال نظام الإجراءات الخاصة بالتراخيص البلدية لدى الوزارة.
ويمكن الاطلاع على اشتراطات رخص المختبرات وأحكامها ومتطلباتها الإلزامية من خلال زيارة الرابط.

اشتراطات المختبرات

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