اصطدام سيارة بمدرسة في لندن وإصابة 9 أشخاص

اصطدمت سيارة من طراز (لاند روفر) بمبنى داخل مدرسة ابتدائية في ضاحية “ويمبلدون” جنوب غرب العاصمة البريطانية، لندن، وأدت إلى إصابة تسعة أشخاص اليوم الخميس.

حادث بريطانيا

وأفادت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأن سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء والشرطة في بريطانيا قد وصلوا لموقع الحادث الذي وصف بـ”التصادم الخطير” فور وقوعه، مشيرة إلى أن المصابين هم 7 أطفال وشخصان بالغان، وتم نقلهم للمستشفيات؛ لتلقى العلاج اللازم.

فيما أشارت شرطة العاصمة إلى أن هذا الحادث ليس له علاقة بالإرهاب، موضحة أن التحقيقات جارية لفهم الملابسات الكاملة لما حدث.

ولم يتم اعتقال أي شخص على خلفية هذا الحادث حتى الآن.