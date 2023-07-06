Icon

كاكا يرافق أنشيلوتي في منتخب البرازيل Icon إضراب سائقي المترو بلندن عن العمل بسبب المعاشات وتسريح العمال Icon برلسكوني يترك مليارات الدولارات كميراث لأقرب أقربائه وأصدقائه Icon كلية الملك خالد العسكرية تعلن بدء التسجيل لحملة الشهادة الجامعية والثانوية Icon فيكتور سيموس يتواجد مع فيرمينو في تدريبات الأهلي Icon معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن Icon سبب رفض نجم فلامنجو الانضمام إلى الهلال Icon ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة Icon 15 قذيفة مدفعية إسرائيلية تستهدف الأراضي اللبنانية Icon تويتر تهدد بمقاضاة ميتا بسبب تطبيق ثريدز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
الحادث ليس له علاقة بالإرهاب

اصطدام سيارة بمدرسة في لندن وإصابة 9 أشخاص

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٤ مساءً
اصطدام سيارة بمدرسة في لندن وإصابة 9 أشخاص
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اصطدمت سيارة من طراز (لاند روفر) بمبنى داخل مدرسة ابتدائية في ضاحية “ويمبلدون” جنوب غرب العاصمة البريطانية، لندن، وأدت إلى إصابة تسعة أشخاص اليوم الخميس.

قد يهمّك أيضاً
أكبر تمساح في العالم يذهل العلماء بعد تجاوز عمره الـ 120

أكبر تمساح في العالم يذهل العلماء بعد تجاوز عمره الـ 120

كيفية تحميل تطبيق ثريدز الجديد وأهم مزاياه

كيفية تحميل تطبيق ثريدز الجديد وأهم مزاياه

حادث بريطانيا

وأفادت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأن سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء والشرطة في بريطانيا قد وصلوا لموقع الحادث الذي وصف بـ”التصادم الخطير” فور وقوعه، مشيرة إلى أن المصابين هم 7 أطفال وشخصان بالغان، وتم نقلهم للمستشفيات؛ لتلقى العلاج اللازم.

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

فيما أشارت شرطة العاصمة إلى أن هذا الحادث ليس له علاقة بالإرهاب، موضحة أن التحقيقات جارية لفهم الملابسات الكاملة لما حدث.

ولم يتم اعتقال أي شخص على خلفية هذا الحادث حتى الآن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم