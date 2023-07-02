اعترافات مثيري الشغب في فرنسا: أشعلنا النيران ردًا على تجاهل الحكومة

تداولت وسائل الإعلام الفرنسية شهادات ووقائع مثول المحتجين في أعمال الشغب بفرنسا أمام قضاة التحقيق، بعد أعمال شغب ومظاهرات لم تشهدها فرنسا من قبل.

اعترافات مثيري الشغب في فرنسا

وقال أحد المحتجين الذين اعتقلوا للقاضية إنه قام بحرق القمامة أمام الشرطة الفرنسية بدافع التسلية وليس التخريب، معترفًا بأنه أخطأ بعد أن ذكرته القاضية بأن ذلك كان من الممكن أن يعرض حياة الناس للخطر، وذكر مراهق آخر أنه اندفع مع أصدقائه وتحمس لتجريب القذائف لكنه نادم على ما فعل ولم يكن أبدًا ينوي المشاركة في أعمال الشغب، بحسب مجلة “لوبوان” الفرنسية.

وجاءت اعترافات ايفان، كريم، ساشا، مامادو وآخرون، عندما مثلوا أمام القاضية الفرنسية، منهم من اعتبر أن المشاركة في أعمال الشغب أشعره بنشوة الانتصار على التهميش وعدم استجابة الحكومات، ومنهم من لم يعترف بخطئه، والأغلبية اعتذروا وحاولوا الدفاع عن أنفسهم، وفقًا لـ “لوبوان”.

التحدي الأكبر أمام الشرطة الفرنسية

اعتبر فابيان جوبارد عالم الاجتماع المتخصص في قضايا وشؤون الشرطة، في تصريحات لمجلة “لوبص” الفرنسية، أن حادثة قتل نائل أيقظ ما وصفه بوعي الانتماء لدى شباب الضواحي وفتح لهم فرصة للتعبير عن غضبهم، موضحًا أن فرنسا لا تواجه انتفاضة واحدة بل انتفاضات تؤججها قضايا ومشاكل محلية.

ويرى جوبارد أن القوانين والترسانة القضائية تضاعفت وبالتالي ضيقت على شباب الضواحي بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، فمثلاً قانون يمنع التجمع داخل البنايات، والغرامات المتزايدة على من يتاجر منهم في المخدرات، وهذه الإجراءات جعلت الاحتكاك مع الشرطة شبه يومي، وزاد من التوتر بين الطرفين بالإضافة إلى أن سن المخالفين للقوانين انخفض منذ عام 2005 مثلا، حيث أصبح المراهقون يواجهون الشرطة لأتفه الأسباب.

عداء مغنيي الراب للشرطة

وسلطت مجلة “لوبص” الفرنسية الضوء على موسيقى الراب الفرنسية التي كانت سباقة للحديث عن عنف الشرطة والتنديد به، وأشار كاتب المقال إلى عداء مغنيي الراب للشرطة منذ إنشاء حركة الهيب هوب، قبل 30عامًا، حيث حاولوا رفع مستوى الوعي حول ممارسات الشرطة التي يعتبرونها مثيرة للقلق وبعد وفاة الشاب نائل.

وتحدث العديد من مغني الراب عن غضبهم من عنف الصور التي تم بثها، وأوضح المقال أن مغنيي الراب من سكان الضواحي ورغم أن بعضهم أصبحوا نجومًا إلا أنهم لم ينسوا مشاكل الضواحي والأحياء الشعبية والفقيرة.

دوافع المحتجين في فرنسا

ونشرت مجلة “ليكسبراس” الفرنسية مقالاً تساءلت فيه عن هوية وطبيعة ودوافع المحتجين الغاضبين في فرنسا، وقالت إن المراهقين القصر الذين قلبوا كل شيء في البلاد ونهبوا المتاجر وحرقوا المؤسسات العامة والخاصة تعودوا على التساهل في التعامل معهم، في المدرسة والبيت والمحكمة والشارع وحتى من قبل الشرطة في بعض الأحيان يعلق الكاتب

واعتبر المقال أنه من الضروري النظر وتحليل ما يحدث في فرنسا، خاصة أن نسبة كبيرة من المحتجين لا تتجاوز أعمارهم السابعة عشر عامًا، موضحا أن التهميش والإهمال العائلي وعدم الشعور بالانتماء لهذا البلد من بين الأسباب التي فجرت أعمال الشغب.