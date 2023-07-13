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أغرق وخنق قطتين حتى الموت وشوه ثالثة بآلة حادة

اعتقال أمريكي عذب 4 قطط حتى الموت

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤١ مساءً
اعتقال أمريكي عذب 4 قطط حتى الموت
المواطن - فريق التحرير

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دعت جماعات حماية الحيوانات في جميع أنحاء شيكاغو الأشخاص إلى توخي الحذر عند تبنيهم للحيوانات الأليفة.

تفاصيل الحادثة

اتهمت السلطات الأمريكية، رجلًا بالقسوة على الحيوانات بسبب مزاعم بتبني العديد من القطط الصغيرة وتعذيبها وقتلها.

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وذكرت شرطة شيكاغو، في مذكرة الاعتقال، أن توماس مارتل، البالغ من العمر 22 عامًا، أغرق وخنق قطتين حتى الموت وشوه قطة ثالثة “بآلة حادة”.

وعثر رجال الشرطة على قطة رابعة ميتة في كيس من البلاستيك داخل شقة مارتل.

وأفادت مذكرة الاعتقال بأن صديقة مارتل أبلغت الشرطة أن القطة ماتت بعد أن وضعها في الميكروويف.

قطط

وأردفت المذكرة أن مارتل سلم نفسه، بصحبة محاميه، إلى مركز المنطقة الرابعة عشرة في ميدان لوجان الاثنين الماضي.

ووجهت إلى مارتل تهمتان جنائيتان تتعلقان بتعذيب الحيوانات وأربع تهم تتعلق بالقسوة المشددة على الحيوانات.

وأُطلق سراح مارتل بعد أن دفع والده نسبة 10% المطلوبة من الكفالة البالغة 75 ألف دولار، بشرط أن تتم مراقبته إلكترونيًّا وألا يحوز أي حيوانات أو يكون على اتصال بها، بحسب سجلات المحكمة.

ومن المقرر مثول الرجل أمام المحكمة في 17 يوليو الجاري.

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