اعتقال أمريكي عذب 4 قطط حتى الموت

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دعت جماعات حماية الحيوانات في جميع أنحاء شيكاغو الأشخاص إلى توخي الحذر عند تبنيهم للحيوانات الأليفة.
اتهمت السلطات الأمريكية، رجلًا بالقسوة على الحيوانات بسبب مزاعم بتبني العديد من القطط الصغيرة وتعذيبها وقتلها.
وذكرت شرطة شيكاغو، في مذكرة الاعتقال، أن توماس مارتل، البالغ من العمر 22 عامًا، أغرق وخنق قطتين حتى الموت وشوه قطة ثالثة “بآلة حادة”.
وعثر رجال الشرطة على قطة رابعة ميتة في كيس من البلاستيك داخل شقة مارتل.
وأفادت مذكرة الاعتقال بأن صديقة مارتل أبلغت الشرطة أن القطة ماتت بعد أن وضعها في الميكروويف.
وأردفت المذكرة أن مارتل سلم نفسه، بصحبة محاميه، إلى مركز المنطقة الرابعة عشرة في ميدان لوجان الاثنين الماضي.
ووجهت إلى مارتل تهمتان جنائيتان تتعلقان بتعذيب الحيوانات وأربع تهم تتعلق بالقسوة المشددة على الحيوانات.
وأُطلق سراح مارتل بعد أن دفع والده نسبة 10% المطلوبة من الكفالة البالغة 75 ألف دولار، بشرط أن تتم مراقبته إلكترونيًّا وألا يحوز أي حيوانات أو يكون على اتصال بها، بحسب سجلات المحكمة.
ومن المقرر مثول الرجل أمام المحكمة في 17 يوليو الجاري.