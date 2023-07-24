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كان مرعوبًا ويبكي

اعتقال بريطانية من أصول إفريقية أمام طفلها يشعل الرأي العام

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٥ مساءً
اعتقال بريطانية من أصول إفريقية أمام طفلها يشعل الرأي العام
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لسيدة بريطانية تحولت إلى حديث الرأي العام في بريطانيا خلال الساعات الماضية، بعد انتشار مقطع لها خلال قيام رجال الشرطة باعتقالها أمام أعين طفلها الذي كان مرعوبًا ويبكي على الرغم من محاولة أفراد الشرطة تهدئته وطمأنته.

اعتقال سيدة بريطانية

وفي التفاصيل، سرعان ما أعرب آلاف البريطانيين عن تعاطفهم وتضامنهم مع الأم التي تم اعتقالها في منطقة “كرويدون” جنوب العاصمة البريطانية لندن بعد أن تبين أن سبب الاعتقال كان تافهًا، وهو أنها لم تدفع أجرة الحافلة التي كانت تستقلها من منطقة إلى أخرى، أي أنها لم تقم بتسديد مبلغ لا يزيد على 1.5 جنيه استرليني فقط (1.9 دولار أمريكي).

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وتمكنت سيدة شهدت الواقعة من توثيقها بكاميرا الهاتف النقال وقامت بنشرها على حسابها “تويتر”، وسرعان ما حصدت نحو خمسة ملايين مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة، وأثارت موجة من الغضب لدى الرأي العام، حيث استهجن الكثيرون اعتقال السيدة لهذا السبب التافه وترويع طفلها بهذه الطريقة.

وشاهد المارة في الشارع الحادثة، وسأل بعضهم الضباط لماذا تم القبض على المرأة، ليكتشفوا بأن الأمر له علاقة بتذكرة الحافلة فقط.

وعلقت الشرطة البريطانية على الفيديو، حيث دافعت عن تصرفات رجالها، وقالت: إنه كان يُعتقد أن المرأة لم تدفع أجرة الحافلة، لكن ثبت فيما بعد أن هذا خطأ وسُمح للسيدة بالمغادرة.

ووفقًا للشرطة فقد كان يتم التفتيش على تذاكر الركاب، حيث “غادرت إحدى النساء الحافلة بعد عدم امتثالها لطلب مفتش الإيرادات للتحقق من أنها دفعت الأجرة. وعندما طلبت منها الشرطة التوقف، حاولت الخروج وأصبحت مسيئة. ونتيجة لذلك، تم اعتقالها للاشتباه في التهرب من أجرة السفر وتم احتجازها. وعندما ثبت لاحقًا أن المرأة دفعت الأجرة، تم إلغاء اعتقالها وسُمح لها بالذهاب في طريقها”.

وأردفت الشرطة في بيانها: “يتواصل ضباطنا بانتظام مع مجموعات ومنتديات المجتمع المحلي، وسنناقش الأمر معهم ونستمع إلى آرائهم”.

وفي بيان آخر، قالت الشرطة: “نعلم أن هذا مقطع فيديو مؤلم، خاصة أن الطفل يبدو منزعجًا بشكل واضح من الطريقة التي تم بها القبض على والدته.. نحن نأسف على الانزعاج الذي حدث للطفل”.

 

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