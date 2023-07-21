Icon

سيرجي سافيتش يكشف كيف انتقل إلى الهلال Icon قاصر تنقذ نفسها من خاطفيها بكلمة واحدة Icon اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه Icon 23 مليون مسافر عبر مطارات جدة Icon عمر السومة لجماهير الأهلي: سأشتاق لكم Icon قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا Icon صلاة أول جمعة في العام الهجري الجديد بالمسجد النبوي Icon أوباميانج ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي Icon تحذير أممي من تفشي الجوع وموت الملايين Icon الموت يغيب المغني الأمريكي الشهير توني بينيت Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
للاشتباه في تورطه في قتل شاب دهسًا بسيارة

اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت قرارًا بالقبض على عريس للاشتباه في تورطه ليلة زفافه في قتل شاب دهسًا بسيارة إثر خلاف نشب في محيط قاعة أفراح ببرج شاكير بسيدي حسين السيجومي.

قد يهمّك أيضاً
نجم الهلال قد ينتقل للدوري البرازيلي

نجم الهلال قد ينتقل للدوري البرازيلي

الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز

الأهلي يُجهز جلسة تصوير تقديم صفقة رياض محرز

وذكرت المعلومات الأولية، أن قاعة أفراح ببرج شاكير احتضنت حفلي زفاف، وفي ساعة متأخرة من الليل نشب خلاف بين مجموعتين من الأشخاص من الحاضرين بحفلي الزفاف، فعمد العريس المتهم إلى ركوب سيارة خارج القاعة وسار بها بالاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة ودهس بواسطتها أحد الشبان؛ مما أدى إلى وفاته وإصابة شخص آخر تعرض إلى أضرار طفيفة، وفق إذاعة موزاييك.

وتقرر الاحتفاظ بالعريس من أجل تهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!
آخر الاخبار

رئيس البرازيل يعترض على التعاقد مع أنشيلوتي!

آخر الاخبار
رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة بريكس بمثابة إعلان حرب
العالم

رئيس جنوب إفريقيا: اعتقال بوتين خلال قمة...

العالم
أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية
الرياضة

أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة...

الرياضة
الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 11 متورطاً في جرائم مخلة...

السعودية اليوم
ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب
الرياضة

ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب

الرياضة
تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن
تقارير

تحديد موعد أولى جلسات محاكمة هانتر بايدن

تقارير
حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في أول أيام التشريق
السعودية اليوم

حجاج بيت الله يرفعون أكفهم بالدعاء في...

السعودية اليوم
منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين المغادرين
السعودية اليوم

منفذ جديدة عرعر يودع طلائع الحجاج العراقيين...

السعودية اليوم