اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه

كشفت وسائل إعلام محلية، أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت قرارًا بالقبض على عريس للاشتباه في تورطه ليلة زفافه في قتل شاب دهسًا بسيارة إثر خلاف نشب في محيط قاعة أفراح ببرج شاكير بسيدي حسين السيجومي.

وذكرت المعلومات الأولية، أن قاعة أفراح ببرج شاكير احتضنت حفلي زفاف، وفي ساعة متأخرة من الليل نشب خلاف بين مجموعتين من الأشخاص من الحاضرين بحفلي الزفاف، فعمد العريس المتهم إلى ركوب سيارة خارج القاعة وسار بها بالاتجاه المعاكس بسرعة كبيرة ودهس بواسطتها أحد الشبان؛ مما أدى إلى وفاته وإصابة شخص آخر تعرض إلى أضرار طفيفة، وفق إذاعة موزاييك.

وتقرر الاحتفاظ بالعريس من أجل تهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار”.