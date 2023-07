اعتقال 3200 شخص في احتجاجات فرنسا والشرطة تواصل انتشارها

ما زالت الشرطة الفرنسية تحافظ على انتشارها الواسع بالشوارع، في أعقاب أعنف موجة احتجاجات تجتاح البلاد منذ عام 2005، فيما يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء برؤساء بلديات نحو 220 بلدة تعرضت لأعمال عنف لمناقشة الوضع بالبلاد.

وستحافظ السلطات الفرنسية على انتشار مكثف بالشوارع خلال ساعات الليل، في محاولة لضمان الحفاظ على الهدوء بالبلاد، في حين أن العنف قد انحسر في الكثير من مناطق فرنسا، بحسب “بلومبرج”.

ولا يزال إطلاق النار على الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، يشكل أزمة كبيرة بين المحتجين والشرطة الفرنسية، لأنها سلطت الضوء على أزمة العنصرية وعدم المساواة في فرنسا بخاصة في الأحياء متعددة الأعراق.

French authorities will maintain a massive police deployment overnight in an effort to ensure a continued drop in the unrest that has hit the country for the past week.@CarolineConnan reports from Paris https://t.co/LYHLRf2uJn pic.twitter.com/y0fIpIWTsa

— Bloomberg (@business) July 3, 2023