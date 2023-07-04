اعتقال 3200 شخص في احتجاجات فرنسا والشرطة تواصل انتشارها ليلة فنية استثنائية تجمع رمزي يسى وحسن شرارة بالرياض لحظة اشتعال النار بعشرات السيارات في فرنسا هدايا عينية لقاصدات المسجد الحرام ضمن برنامج حفاوة وفاة آخر فرنسي شارك في يوم الإنزال عن عمر 100 عام اللقطة الأخيرة لأحد ركاب الغواصة المنكوبة تيتان بصحبة ابنه استمرار العوالق الترابية حتى الـ8 صباحًا على الرياض رئيس السنغال يحسم الجدل: لن أترشح لولاية ثالثة الحج بين الماضي والحاضر اجتماع عربي طارئ لمواجهة العدوان الإسرائيلي على فلسطين
ما زالت الشرطة الفرنسية تحافظ على انتشارها الواسع بالشوارع، في أعقاب أعنف موجة احتجاجات تجتاح البلاد منذ عام 2005، فيما يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء برؤساء بلديات نحو 220 بلدة تعرضت لأعمال عنف لمناقشة الوضع بالبلاد.
وستحافظ السلطات الفرنسية على انتشار مكثف بالشوارع خلال ساعات الليل، في محاولة لضمان الحفاظ على الهدوء بالبلاد، في حين أن العنف قد انحسر في الكثير من مناطق فرنسا، بحسب “بلومبرج”.
ولا يزال إطلاق النار على الشاب نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، يشكل أزمة كبيرة بين المحتجين والشرطة الفرنسية، لأنها سلطت الضوء على أزمة العنصرية وعدم المساواة في فرنسا بخاصة في الأحياء متعددة الأعراق.
French authorities will maintain a massive police deployment overnight in an effort to ensure a continued drop in the unrest that has hit the country for the past week.@CarolineConnan reports from Paris https://t.co/LYHLRf2uJn pic.twitter.com/y0fIpIWTsa
— Bloomberg (@business) July 3, 2023
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين: إن حوالي 45 ألف شرطي، وقوات أخرى سينتشرون في جميع أنحاء البلاد، محذرًا مثيري الشغب من أنه سيكون مصيرهم الاعتقال، والمحاكمة.
وأظهرت بيانات حكومية أن عدد المركبات المحترقة أو المباني المتضررة قد انخفض، مساء أمس الاثنين، بعد أن بلغت الاحتجاجات يوم الخميس الماضي ذروتها، بينما وصل عدد من تم اعتقالهم حوالي 3200 شخص منذ بدء الاضطرابات قبل أسبوع.
ويلتقي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء برؤساء بلديات نحو 220 بلدة فرنسية تعرضت لأعمال عنف لمناقشة الوضع المضطرب في البلاد، ويواجه ماكرون تحديًا كبيرًا يعد بمثابة حقل ألغام سياسي جديد أمامه، بعد أن دفع برفع سن التقاعد في فرنسا هذا العام وهو الأمر الذي أشعل موجة من الإضرابات والاحتجاجات.
وتواجه شرطة مكافحة الشغب مقاومة عنيفة في الشوارع مرة أخرى، مما قد يزيد من الخسائر الاقتصادية في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطًا لتسريع خفض الديون.