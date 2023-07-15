افتتاح أول مغسلة ملابس بطاقم نسائي بمكة المكرمة

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افتتحت مجموعة من الفتيات السعوديات مغسلة ملابس بطاقم نسائي متكامل بمكة المكرمة، وسط منافسة في سوق تسيطر عليه العمالة الوافدة.
وحسب قناة “الإخبارية”، قالت إحدى الفتيات المشاركات في المشروع إن الفكرة جاءت بشكل عادي افتتاح مغسلة وأحضرنا عمالة تباشر الأمر، لكن وجدنا استغلالًا وعدم أمانة وعدم نظافة ولا يوجد دخل فقمنا بإزاحة هذه العمالة والعمل بأنفسنا”.
وأكدت أن هذا العمل كان في بدايته صعبًا خاصة مع استغراب الزبائن من عمل النساء في المغسلة، لكن استطعن التكاتف مع بعضهن وسط السوق غير العادل الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة.
وأشارت إلى أن هذا النشاط يعطي دخلًا كثيرًا، وسط تشجيع وإيجابية من الزبائن.
فيديو | عوائد ضخمة بعد إزاحة العمالة..
لأول مرة فتيات سعوديات يفتتحن مغسلة ملابس بطاقم نسائي متكامل وسط منافسة غير عادلة في سوق تسيطر عليه العمالة الوافدة#الإخبارية pic.twitter.com/1eYyjeqR2c
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 15, 2023