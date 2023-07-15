افتتاح أول مغسلة ملابس بطاقم نسائي بمكة المكرمة

افتتحت مجموعة من الفتيات السعوديات مغسلة ملابس بطاقم نسائي متكامل ب‫مكة المكرمة، وسط منافسة في سوق تسيطر عليه العمالة الوافدة.

وحسب قناة “الإخبارية”، قالت إحدى الفتيات المشاركات في المشروع إن الفكرة جاءت بشكل عادي افتتاح مغسلة وأحضرنا عمالة تباشر الأمر، لكن وجدنا استغلالًا وعدم أمانة وعدم نظافة ولا يوجد دخل فقمنا بإزاحة هذه العمالة والعمل بأنفسنا”.

مشروع المغسلة صعب

وأكدت أن هذا العمل كان في بدايته صعبًا خاصة مع استغراب الزبائن من عمل النساء في المغسلة، لكن استطعن التكاتف مع بعضهن وسط السوق غير العادل الذي تسيطر عليه العمالة الوافدة.

وأشارت إلى أن هذا النشاط يعطي دخلًا كثيرًا، وسط تشجيع وإيجابية من الزبائن.