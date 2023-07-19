اقتحام منزل سفير السودان بالأردن

تعرض منزل سفير السودان لدى الأردن، السفير حسن سوار الذهب، في العاصمة السودانية الخرطوم لاقتحام الدعم السريع وسرقة محتوياته والمركبة العائدة للسفير ومقتنيات خاصة تعود لسنوات طويلة، وفقًا لوكالة عمون الأردنية.

ومن جانبه؛ عبر السفير عن ألمه الشديد على ما تعرض له المنزل، مؤكدًا أنه “في النهاية ابن السودان وأعاني كما يعاني أي سوداني من أعمال غير معهودة على أيدي عصابة دخيلة على المجتمع السوداني”.

كما دعا بإعادة بعض المقتنيات التي تحمل ذكريات جميلة، متمنيًا أن “يعيش السودان والعالم العربي تجربة الأردن بالأمن والأمان”.