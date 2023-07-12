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ربما الحياة كانت موجودة على كوكب المريخ

اكتشاف جديد لـ ناسا سيقلب موازيين أبحاث الفضاء

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
اكتشاف جديد لـ ناسا سيقلب موازيين أبحاث الفضاء
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” عن اكتشاف جديد على سطح المريخ سيقلب موازيين أبحاث الفضاء كليًا، بعدما قدمت أدلة جديدة تشير إلى أن الحياة ربما كانت موجودة على كوكب المريخ.

علامات حياة على كوكب المريخ

وقال فريق من الباحثين الدوليين في تقرير جديد صدر في مجلة “نيتشر“ العلمية البريطانية، اليوم الأربعاء: إن مركبة “المثابرة” التابعة لـ ناسا عثرت على آثار لمواد عضوية في فوهة جيزيرو على المريخ، مما أعطى العلماء معلومات حول إمكانية الحياة على الكوكب الأحمر.

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وجاء في التقرير: “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أنه قد يكون هناك تنوع في الجزيئات العطرية السائدة على سطح المريخ، وتستمر هذه المواد على الرغم من التعرض لظروف السطح”.

أدلة على وجود حياة

وأضاف الباحثون أن هذه الجزيئات وجدت في الغالب داخل معادن مرتبطة بالعمليات المائية، مما يشير إلى أن هذه العمليات ربما كان لها دور رئيسي في التخليق العضوي عبر تاريخ المريخ.

وأظهرت التقرير أن دورة جيوكيميائية عضوية أكثر تعقيدًا ربما كانت موجودة مما كان يعتقد سابقًا. تُعرف الجزيئات العضوية أيضًا باسم البصمات الحيوية، وهي مركبات كيميائية توجد عادة في الأنظمة الحية، ويمكن أن تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين.

دليل محير للعلماء

وفي الوقت نفسه، لاحظ الباحثون أنه من الصعب تسمية الأنواع الدقيقة للمواد العضوية الموجودة، حيث سيتطلب تأكيد الأصل العضوي والتعريف المحدد لهذه الجزيئات إعادة العينات إلى الأرض لتحليلها في المختبر.

قال جوزيف رازيل هوليس، الباحث من متحف التاريخ الطبيعي بلندن ومؤلف الورقة البحثية، لمجلة “نيوزويك”: “إنها دليل مثير لعلماء الأحياء الفلكية”. ومع ذلك يرى الباحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أن وجود البصمات الحيوية وحدها لا يشير بشكل قاطع إلى وجود الحياة على المريخ.

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