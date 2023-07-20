اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان

نجح علماء الفلك في اكتشاف نجم غريب المظهر له وجهان مختلفان تمامًا، حيث أطلقوا عليه اسم “جانوس”، وهو مشتق من اسم إله روماني.

وجوه النجم

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، يتميز النجم بوجهين الأول: من الهيدروجين، والثاني: من الهيليوم، ويدور حول محوره كل 14.97 دقيقة.

وتم تفصيل النجم في دراسة جديدة بقيادة علماء الفلك في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا.

تغير سطح النجم

وقالت مؤلفة الدراسة الرئيسية إيلاريا كايازو، باحثة ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: “يتغير سطح النجم تمامًا من جانب إلى آخر، عندما أعرض الملاحظات على الناس يصابون بالذهول”.

وأوضحت أنه يمكن أن تكون طبيعة النجم الغريبة ناتجة عن وجود مجال مغناطيسي صغير مما يخلق “عدم تجانس” في درجة الحرارة أو الضغط على السطح.