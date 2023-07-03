اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام

عثر في الصين على مجموعة من 22 مقبرة أثرية تعود لما يقرب من 1600 عام في مقاطعة خنان وسط البلاد.

اكتشاف المقابر في الصين

وأفادت وكالة أنباء شينخوا في الصين، بأنه تم اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى سلالة هان شرقي الصين ما بين عامي (25- 220م)، و12 تم بناؤها في عهد سلالة سونج بين عامي (960- 1279) وثمانية أخرى من سلالتي مينج (1368- 1644) وتشينج (1644- 1911) في تل بقرية بمدينة كافينج.

كما تم اكتشاف أبواب ونوافذ مصنوعة من هياكل خشبية داخل الغرف.

وقال الباحثون: إن الزخرفة الداخلية والتصميم الخارجي لغرف المقابر تماثل المنازل والساحات السكنية في الواقع، ما يساعد على فهم مجريات الحياة في كافينغ خلال عهد أسرة سونغ.