اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام أرقام خورخي جيسوس تحفز جماهير الهلال 50% من أطباء مستشفيات فرنسا يضربون عن العمل برنت ينخفض 76 سنتًا ويسجل 74.65 دولار للبرميل القمر العملاق يتلألأ في سماء السعودية سيف راعيًا لنادي الاتحاد لـ3 سنوات صاعقة قوية تشعل المكيفات بمسجد في جازان اليمين المتطرف يقود الحرب الأهلية العنصرية في فرنسا رموز سريعة تفتح قفل الميزات المخفية على هاتف آيفون النصر يصل إلى البرتغال
عثر في الصين على مجموعة من 22 مقبرة أثرية تعود لما يقرب من 1600 عام في مقاطعة خنان وسط البلاد.
وأفادت وكالة أنباء شينخوا في الصين، بأنه تم اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى سلالة هان شرقي الصين ما بين عامي (25- 220م)، و12 تم بناؤها في عهد سلالة سونج بين عامي (960- 1279) وثمانية أخرى من سلالتي مينج (1368- 1644) وتشينج (1644- 1911) في تل بقرية بمدينة كافينج.
كما تم اكتشاف أبواب ونوافذ مصنوعة من هياكل خشبية داخل الغرف.
وقال الباحثون: إن الزخرفة الداخلية والتصميم الخارجي لغرف المقابر تماثل المنازل والساحات السكنية في الواقع، ما يساعد على فهم مجريات الحياة في كافينغ خلال عهد أسرة سونغ.