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في مقاطعة خنان وسط البلاد

اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام
المواطن - فريق التحرير

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عثر في الصين على مجموعة من 22 مقبرة أثرية تعود لما يقرب من 1600 عام في مقاطعة خنان وسط البلاد.

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اكتشاف المقابر في الصين

وأفادت وكالة أنباء شينخوا في الصين، بأنه تم اكتشاف مقبرتين يعود تاريخهما إلى سلالة هان شرقي الصين ما بين عامي (25- 220م)، و12 تم بناؤها في عهد سلالة سونج بين عامي (960- 1279) وثمانية أخرى من سلالتي مينج (1368- 1644) وتشينج (1644- 1911) في تل بقرية بمدينة كافينج.

كما تم اكتشاف أبواب ونوافذ مصنوعة من هياكل خشبية داخل الغرف.

وقال الباحثون: إن الزخرفة الداخلية والتصميم الخارجي لغرف المقابر تماثل المنازل والساحات السكنية في الواقع، ما يساعد على فهم مجريات الحياة في كافينغ خلال عهد أسرة سونغ.

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