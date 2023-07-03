اكتمال استعدادات منفذ الحديثة ومدينة الحجاج لتوديع ضيوف الرحمن

بمتابعة وإشراف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أكملت الجهات الحكومية في منفذ الحديثة الحدودي، ومدينة الحجاج في مركز أبو عجرم، استعداداتهم لتوديع حجاج بيت الله الحرام، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات، والجاهزية العالية لكافة القطاعات، امتداداً لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج.

جاهزية منفذ الحديثة

ورُفعت جاهزية منفذ الحديثة الحدودي وفقاً لأداء رفيع المستوى على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات التي وفرتها القيادة الرشيدة – أيدها الله – لهم، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية الصحية والإسعافية والخدمية على مدار الساعة في المنفذ.

استعدادات مدينة الحجاج

فيما أكملت مدينة الحجاج في مركز أبو عجرم بالمنطقة، استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن أثناء مرورهم، حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لخدمة أفواج الحجاج المغادرين لأوطانهم، عبر تقديم كافة الخدمات بأرقى المستويات، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله-.