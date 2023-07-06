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تركيب أكثر من 750 ألف لوح شمسي

اكتمال محطات الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى في وجهة البحر الأحمر

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
اكتمال محطات الطاقة الشمسية للمرحلة الأولى في وجهة البحر الأحمر
المواطن - واس

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أعلنت شركة “البحر الأحمر الدولية” عن اكتمال تركيب ما يزيد عن 750,000 لوح شمسي في 5 محطات للطاقة الشمسية المخصصة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”، والتي تشتمل على 16 فندقًا ومتاجر تجزئة ومناطق ترفيهية وجميع مرافق البنية التحتية الداعمة، وذلك تأكيدًا على التزامها البيئي الطموح المتمثل باعتمادها بالكامل في تشغيل وجهاتها المستدامة على الطاقة المتجددة.

أكبر وجهة سياحية

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “البحر الأحمر الدولية”جون باغانو، أن التزام الشركة منذ البداية بأن تتبنى نهجًا مختلفًا فيما تقوم به، وكان تطوير أكبر وجهة سياحية في العالم تعتمد مرافقها بالكامل على الطاقة المتجددة جزءا أساسيًا من هذا الالتزام. واليوم، يشكل هذا الحدث إنجازًا مهمًا، حيث اكتمل تركيب جميع الألواح الكهروضوئية الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية الخمسة اللازمة لتشغيل المرحلة الأولى من وجهة “البحر الأحمر”، ما يضمن أن رؤيتها في تطوير الوجهة السياحية الأولى في المنطقة، تعمل بالطاقة المتجددة فقط، مبينا أنها تعدّ سابقة من نوعها، إذ إنه لم يتم تنفيذ أي مشروع بهذا الحجم باستقلال تام عن محطة الكهرباء الوطنية في أي مكان في العالم”.

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وتقع إحدى محطات الطاقة الشمسية بالقرب من منتجع “سيكس سينسيز الكثبان الجنوبية”، وهو أول الفنادق التي سيتم افتتاحها في وجهة “البحر الأحمر” خلال الأشهر المقبلة، ويتم حاليًا تشغيل مرافق المنتجع باستخدام الطاقة الشمسية بالفعل. كما توجد محطتان بالقرب من منتجع “دزرت روك الجبلي”، و”فندق جزيرة شيبارة”، وستعمل محطتان أخريان ذات حجم أكبر على توفير الطاقة الكافية لبقية المنتجعات و15 فيلا شاطئية في قرية ترتل باي (مدينة الموظفين).

أكبر منشأة تخزين للبطاريات

وتعمل “البحر الأحمر الدولية” على إنشاء أكبر منشأة تخزين للبطاريات في العالم بقدرة 1,200 ميغا واط في الساعة، ما سيمكن وجهة “البحر الأحمر” من الاستقلال بشكل تام عن محطة الكهرباء الوطنية، حيث يمكنها الاعتماد على مصدر الطاقة الخاصة بها والذي يتم توليده بالطاقة الشمسية. وتماشياً مع التزام الشركة بالاستدامة والتطوير المسؤول، تعمل كل من وجهتي “البحر الأحمر” و”آمالا” على تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تقديم العديد من التجارب السياحية التي تعمل باستخدام الطاقة المتجددة للزوار.

وسيحظى زوار وجهة “البحر الأحمر” بتجربة سياحية لا مثيل لها؛ حيث سيتم تشغيل جميع وسائل تنقلهم في الوجهة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فقط، بدءًا من وصولهم لمطار البحر الأحمر الدولي، مرورًا برحلة تنقلهم إلى المنتجع السياحي، وأيضًا في التنقل بين الجزر، كما سيتم تزويد جميع المركبات الكهربائية المستخدمة في البر والبحر بالطاقة من خلال استخدام الطاقة الشمسية.

استثمار البحر الأحمر الدولية

وتستثمر “البحر الأحمر الدولية” في تأهيل رأس المال البشري من الكفاءات الوطنية الشابة، وذلك عبر تدريبهم لضمان اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة لخدمة وصيانة مرافق “البحر الأحمر الدولية” للطاقة المتجددة ومركباتها بشكل فعّال. وبالتعاون مع “صندوق تنمية الموارد البشرية”، قامت “البحر الأحمر الدولية” بتقديم منح تدريبية لــ 500 متدرب، أُتيحت لهم فرصة المشاركة في برنامج “البحر الأحمر للتدريب المهني” المصمم خصيصا لتلبية متطلبات الوجهة.

ومن ضمن قائمة المتدربين في البرنامج تم ضَم 50 متدرب في مسار الطاقة المتجددة، حيث يكمل المتدربين برنامجا لمدة سنتين، والذي سيؤهلهم للعمل مباشرة مع شركائنا في الوجهة. وتهدف “البحر الأحمر الدولية” إلى تدريب 10,000 سعودي بحلول عام 2030، والذين سيتم توظيفهم من قبل الشركة أو مشغليها أو الشركات التابعة لها.

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