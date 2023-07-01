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ضيوف برنامج خادم الحرمين الذين ينتمون لـ 92 دولة

اكتمال مغادرة 4951 حاجاً وحاجة إلى المدينة المنورة

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
اكتمال مغادرة 4951 حاجاً وحاجة إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

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اكتملت مغادرة جميع ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

المغادرة إلى المدينة المنورة

ورفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على برنامج الاستضافة الشكر لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – على جهوده العظيمة في دعم البرنامج وتمكين عدد كبير من المسلمين بالعالم من أداء ركن الحج على نفقته الخاصة، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله- الذي يتابع وبكل دقة وعناية البرنامج وما يقدم فيه من خدمات وبرامج تعكس حجم الدعم والعناية لهؤلاء الضيوف الذين سيقدم لهم برامج متنوعة بالمدينة المنورة وسيزورون عدد من المعالم التاريخية والحضارية، كما سيتشرفون بالسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تسعى الوزارة لمواكبة التطلعات وتحقيق رسالة البرنامج.

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زيارة المسجد النبوي

من جانبهم، أعرب الضيوف المغادرون في تصريحات لهم عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، مبدين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج.

وأعربوا عن سعادتهم بزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- سائلين الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهما.

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