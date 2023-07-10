الأحد كان الأكثر سخونة في ألمانيا خلال 2023

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قالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية: إن أمس الأحد كان أكثر أيام عام 2023 سخونة في ألمانيا حتى الآن، حيث تم تسجيل درجة حرارة بلغت 38 درجة مئوية في بعض المناطق.
وتم تسجيل أعلى درجة حرارة في منطقة كارلسروه لتصبح أكثر الأماكن سخونة في ألمانيا حتى الآن في عام 2023، في حين ارتفعت درجات الحرارة بصورة كبيرة في أماكن أخرى في جنوب ألمانيا مثل كيتسينغين في بافاريا.
من المعروف أن درجة الحرارة القياسية في ألمانيا بلغت 2ر41 درجة مئوية في يوليو 2019 في دويسبورغ وتونيسفورست.
وأعلى درجة حرارة تم تسجيلها في ألمانيا في عام 2022، بلغت 1ر40 درجة مئوية في هامبورج في يوليو.