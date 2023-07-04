الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة عظمى اليوم الاثنين بالسعودية بواقع 46 درجة مئوية.
وقال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة بالسعودية اليوم بواقع 46 مئوية، يليها كل من الدمام، المدينة المنورة، شرورة، وادي الدواسر، بواقع 45 درجة مئوية.
فيما حل عرفات في المركز الثالث، بتسجيل 44 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مهيَّأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى منطقة الباحة.
كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من منطقة نجران.