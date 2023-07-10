الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية وأبها الأدنى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 18 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 48 مئوية، حفر الباطن والخرج 47 مئوية، الرياض والدمام 46 مئوية، بريدة ووادي الدواسر 45 مئوية، مكة المكرمة والصمان والتنهات وشرورة والدهناء 44 مئوية، المدينة المنورة والدوادني ورفحاء والمجمعة 43 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 18مئوية، الباحة وطريف 20 مئوية، القريات 21 مئوية، الطائف 23 مئوية، الوجه 24 مئوية، تبوك ونجران 25 مئوية، بريدة وسكاكا والدوادمي وينبع 26 مئوية، الصمان والعلا وبيشة ورفحاء والمجمعة والدهناء 27 مئوية، عرعر والتنهات ووادي الدواسر وشرورة 28 مئوية.