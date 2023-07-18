الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية وأبها الأدنى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 49 مئوية، الدمام وحفر الباطن والدهناء 48 مئوية، الصمان والخرج47 مئوية، المدينة المنورة والرياض وبريدة والتنهات ووادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية، مكة المكرمة والدوادمي 45 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، الباحة 21 مئوية، طريف 23 مئوية، القريات 24 مئوية، نجران والطائف 25 مئوية، تبوك 26 مئوية، حائل وعرعر وبيشة والوجه 27 مئوية، بريدة ووادي الدواسر ورفحاء 28 مئوية.