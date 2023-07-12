الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 48 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم الأربعاء في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.
وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 48 مئوية، تلاها الدمام بواقع 47 مئوية.
وجاءت المدينة المنورة وبريدة ووادي الدواسر والقيصومة في المركز الثالث بتسجيل 45 درجة مئوية، أما الرياض والدوادمي فسجلتا 45 مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقتي الشرقية ونجران.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا الى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.