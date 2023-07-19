Icon

قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى في جدة وسط تحديات كبرى تواجه المنطقة Icon الإطاحة بـ 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في جازان Icon وزارة الحرس الوطني تعلن عن 32 وظيفة شاغرة Icon الصحة: إغلاق 147 مؤسسة صحية مخالفة تحفظيًا Icon المشاريع المتعثّرة أكبر المشكلات والمعوقات لاستكمال التحول المجتمعي Icon آل جميح الخيرية تدعم جمعية خيرات لحفظ النعمة بسيارة Icon القمم المتتالية تعكس ثقة العالم بالسعودية وقيادتها Icon السعودية وتركيا يتوسطان في صفقة لإعادة الأطفال الأوكرانيين Icon الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم و3 خطوات للتسجيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبها الأدني حرارة بـ 20 مئوية

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 50 مئوية

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ صباحاً
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 50 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم بـ 50 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 50 مئوية، الدمام والدهناء 49 مئوية، حفر الباطن 48 مئوية، الصمان والخرج 47 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية، بريدة والتنهات وشرورة 45 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
أكثر من نصف مليون زائر لمعارض شؤون الحرمين بموسم الحج

أكثر من نصف مليون زائر لمعارض شؤون الحرمين بموسم الحج

%2.3 ارتفاعًا في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله

%2.3 ارتفاعًا في مناولة الحاويات بميناء الملك عبدالله

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 20 مئوية، الباحة 22 مئوية، طريف 23 مئوية، القريات 24 مئوية، نجران 25 مئوية، حائل والطائف 26 مئوية، تبوك وسكاكا وبيشة 27 مئوية، عرعر والدوادمي والوجه ورفحاء 28 مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل
السعودية اليوم

وفاة شخص في انهيار جزئي لبئر بحائل

السعودية اليوم
عرض سعودي أمام باولو ديبالا
الرياضة

عرض سعودي أمام باولو ديبالا

الرياضة
BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة
الرياضة

BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي...

الرياضة
الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري روشن
الرياضة

الدبل: تواجد جيرارد سيكون نقلة نوعية لدوري...

الرياضة
مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا...

السعودية اليوم
كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على التوالي
العالم

كييف في مرمى المسيرات لليلة الثالثة على...

العالم
غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025
الرياضة

غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025

الرياضة
المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب الشاحنات
السعودية اليوم

المرور يدعو لتوخي الحذر أثناء القيادة بجانب...

السعودية اليوم