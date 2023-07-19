الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 50 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة اليوم بـ 50 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء 50 مئوية، الدمام والدهناء 49 مئوية، حفر الباطن 48 مئوية، الصمان والخرج 47 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية، بريدة والتنهات وشرورة 45 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 20 مئوية، الباحة 22 مئوية، طريف 23 مئوية، القريات 24 مئوية، نجران 25 مئوية، حائل والطائف 26 مئوية، تبوك وسكاكا وبيشة 27 مئوية، عرعر والدوادمي والوجه ورفحاء 28 مئوية.