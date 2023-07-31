Icon

الهلال يعرض 140 مليون يورو لضم أوسيمين Icon اتفاقية بين النقل والحكومة الرقمية لدمج منصات القطاع في لوجستي Icon بدر بن سلطان يناقش التحضيرات المبكرة لموسم حج 1445 Icon بنزيما يقود التشكيل المثالي للجولة الأولى بالبطولة العربية Icon أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة Icon السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة 97.05 نقطة Icon جاسم معتذرًا لطارق حامد: لم أؤذ لاعبًا طيلة مسيرتي Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية Icon الأهلي يُنافس الهلال على صفقة ماركو فيراتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تلتها الدمام والقيصومة وبريدة

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 50 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء حلت في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 50 درجة مئوية اليوم، تلتها مدينة الدمام بواقع 49 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
موعد مباريات الجمعة في كأس الملك سلمان للأندية العربية

موعد مباريات الجمعة في كأس الملك سلمان للأندية العربية

ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد

ولي العهد يعزي قيادات الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد

وحلت بعد ذلك كل من القيصومة وبريدة بتسجيل 46 مئوية، فيما جاءت كل من الرياض وشرورة ووادي الدواسر ورفحاء في المركز الرابع بواقع 45 درجة مئوية.

أعلى درجات حرارة بالسعودية

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

كما أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم