الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الاثنين، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 50 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء حلت في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 50 درجة مئوية اليوم، تلتها مدينة الدمام بواقع 49 مئوية.

وحلت بعد ذلك كل من القيصومة وبريدة بتسجيل 46 مئوية، فيما جاءت كل من الرياض وشرورة ووادي الدواسر ورفحاء في المركز الرابع بواقع 45 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس الحار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر.

كما أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.