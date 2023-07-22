الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت اليوم السبت، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.
وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء سجلت أعلى درجات حرارة بواقع 48 درجة مئوية اليوم، تلتها الدمام بواقع 47 مئوية.
وحلت بعد ذلك كل من القيصومة، وادي الدواسر، وشرورة في المركز الثالث مسجلين 46 درجة مئوية.
وجاءت كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة رابعًا بتسجيل 45 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وكذلك الطريق الساحلي بين منطقتي مكة المكرمة وجازان، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي عسير وجازان.