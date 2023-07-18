الأحساء تكسر حاجز معدل درجات الحرارة بـ51 مئوية في الظل

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة الأحساء سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 51 درجة مئوية.
وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء سجلت أعلى درجات الحرارة بواقع 51 درجة مئوية، تلاها الدمام التي سجلت 50 مئوية.
وجاءت كل من الرياض والقيصومة في المركز الثالث بتسجيل 47 درجة مئوية، أما المدينة المنورة فسجلت 46 مئوية.
وعلق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني على الأمر، قائلًا إن السعودية تسجل اليوم درجات حرارة قياسية في هذا الصيف، مشيرًا إلى أن الأحساء كسرت حاجز المعدل بـ51 درجة مئوية في الظل والدمام بواقع 50.
ودعا الجميع إلى عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة من الساعة الـ 12 ظهرًا وحتى الـ3 مساءً، والحرص على اتباع إرشادات الجهات المعنية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.