خدمة تويت ديك للحسابات الموثقة فقط على تويتر الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية الرياض إكسبو 2030 الأكثر مرونة واستدامة على الإطلاق بريطانيا تسجل درجات حرارة غير مسبوقة وفاة الفنان المصري علاء عبد الخالق يصدم جيل الثمانينيات تخفيض السعودية الطوعي للنفط يعيد توازن السوق العالمي نجاح السعودية في موسم الحج لن يضره نعيب الشياطين روسيا تسقط طائرتين بدون طيار في موسكو الجديدة ارتفاع طفيف بـ سعر الذهب اليوم وعيار 24 بـ 231 ريالاً الشمس تشهد أعلى نشاط لها منذ 21 عامًا
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء. درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الأحساء والخرج 45 مئوية، المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة وشروره وعرفات ومزدلفة 44 مئوية، مكة المكرمة ووادي الدواسر وحفر الباطن ورفحاء ومنى 43 مئوية، عرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة 42 مئوية، العلا وبيشة وحائل 41 مئوية
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، القريات 21 مئوية، الباحة 22 مئوية، تبوك وحائل والطائف 25 مئوية، جدة 28 مئوية، الرياض وشروره ووادي الدواسر والقنفذة ورفحاء والخرج 29 مئوية، الدمام 30 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وعرفات ومزدلفة 32 مئوية.
حالة الطقس المتوقعة على #المملكة اليوم #الثلاثاء 2023/7/4م#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/2vDWq5Uwdt
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 4, 2023