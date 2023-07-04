الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء. درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 45 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة جاءت كالتالي: الأحساء والخرج 45 مئوية، المدينة المنورة والرياض والدمام وبريدة وشروره وعرفات ومزدلفة 44 مئوية، مكة المكرمة ووادي الدواسر وحفر الباطن ورفحاء ومنى 43 مئوية، عرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة 42 مئوية، العلا وبيشة وحائل 41 مئوية

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، القريات 21 مئوية، الباحة 22 مئوية، تبوك وحائل والطائف 25 مئوية، جدة 28 مئوية، الرياض وشروره ووادي الدواسر والقنفذة ورفحاء والخرج 29 مئوية، الدمام 30 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وعرفات ومزدلفة 32 مئوية.