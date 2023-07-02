الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن السعودية، حيث سجلت الأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء والخرج 46 مئوية، المدينة المنورة والدمام ووادي الدواسر وحفر الباطن وعرفات ومزدلفة 45 مئوية، الرياض وبريدة والصمان والتنهات ومنى وشرورة والدهناء 44 مئوبة، الدوادمي ورفحاء والمجمعة 43 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، القريات 20 مئوية والباحة 21 مئوية وطريف 23 مئوية ، تبوط وسكاكا والوجه 24 مئوية، عرعر والدوادمي والطائف 26 مئوية، بريدة وحائل وشرورة ورفحاء والمجمعة 27 مئوية، جدة وينبع والعلا وبيشة 28 مئوية.