Icon

حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى دفعة يوليو Icon نجاح موسم الحج فاق كل التوقعات Icon مواقف إنسانية سطرتها المملكة في موسم الحج Icon الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية Icon “أكوا باور” توزع 606.8 مليون ريال أرباحاً على المساهمين Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon اليوم.. اجتماع طارئ لـ منظمة التعاون الإسلامي Icon بدء التقديم في الكلية الأمنية في دورة الضباط لخريجي الثانوية Icon حرس الحدود يواصل تسهيل إجراءات الحجاج المغادرين Icon فرحة رجال الأمن بانتهاء مهمتهم بنجاح خلال موسم الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أبها الأدنى حرارة بـ 19 مئوية

الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٣ صباحاً
الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن السعودية، حيث سجلت الأحساء والخرج أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، بينما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الأحساء والخرج 46 مئوية، المدينة المنورة والدمام ووادي الدواسر وحفر الباطن وعرفات ومزدلفة 45 مئوية، الرياض وبريدة والصمان والتنهات ومنى وشرورة والدهناء 44 مئوبة، الدوادمي ورفحاء والمجمعة 43 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون

نتائج إيجابية لـ عقار فعال ضد سرطان القولون

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، القريات 20 مئوية والباحة 21 مئوية وطريف 23 مئوية ، تبوط وسكاكا والوجه 24 مئوية، عرعر والدوادمي والطائف 26 مئوية، بريدة وحائل وشرورة ورفحاء والمجمعة 27 مئوية، جدة وينبع والعلا وبيشة 28 مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في مكة والمدينة
السعودية اليوم

76 ألف مستفيد من الخدمات العلاجية في...

السعودية اليوم
مرض نادر يثير القلق في أستراليا
العالم

مرض نادر يثير القلق في أستراليا

العالم
حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات والأندية النسائية
السعودية اليوم

حظر استخدام كاميرات المراقبة الأمنية داخل الصالونات...

السعودية اليوم
نيمار يُعلق على احتمالية تدريب أنشيلوتي للبرازيل
الرياضة

نيمار يُعلق على احتمالية تدريب أنشيلوتي للبرازيل

الرياضة
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
أول تعليق من ثامر اليمني بعد فوز مسلي آل معمر
الرياضة

أول تعليق من ثامر اليمني بعد فوز...

الرياضة
السبب الحقيقي وراء إيقاف ميسي في مطار الصين
الرياضة

السبب الحقيقي وراء إيقاف ميسي في مطار...

الرياضة
تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

تخصيص صالة غسيل كلوي للحجاج بالمدينة المنورة

السعودية اليوم