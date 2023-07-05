الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة بـ 46 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجة حرارة عظمى اليوم الأربعاء بالسعودية بواقع 46 درجة مئوية.

أعلى درجة حرارة

وقال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 46 مئوية، يليها كل من المدينة المنورة، ينبع، ووادي الدواسر، بواقع 45 درجة مئوية.

فيما حل كل من منى، عرفات، وشرورة في المركز الثالث، بتسجيل 44 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ماتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقي جازان وعسير تمتد إلى أجزاء من منطقة الباحة.