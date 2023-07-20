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الرياض والقيصومة في المركز الثاني

الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة بـ48 مئوية

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٠ مساءً
الأحساء والدمام تسجلان أعلى حرارة بـ48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الخميس، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجات حرارة بواقع 48 درجة مئوية اليوم، تليهما كل من الرياض، القيصومة، وادي الدواسر، وشرورة مسجلين 46 درجة مئوية.

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وجاءت كل من ينبع وبريدة ورفحاء في المركز الثالث بتسجيل 45 درجة مئوية.

الأعلى في درجة الحرارة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.

في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

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