الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة بـ49 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الأربعاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.
وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجات الحرارة بواقع 49 درجة مئوية، تليهما كل من القيصومة، وادي الدواسر، وشرورة مسجلين 46 درجة مئوية.
وجاءت كل من الرياض والمدينة المنورة، وبريدة ورفحاء في المركز الثالث بتسجيل 45 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.
كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.