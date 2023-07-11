Icon

بند الولاء يُجبر مبابي على البقاء في باريس سان جيرمان Icon الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة بـ 48 مئوية Icon سبب إبعاد موسى ماريجا من معسكر الهلال Icon الحقيل: نظام المساهمات العقارية يرفع مستوى الشفافية والإفصاح Icon الاتحاد يعلن رحيل هيلدر كوستا Icon مايو 2023 الأعلى في هطول الأمطار منذ عام 1991 Icon السعودية تستضيف مواجهة عالمية من العيار الثقيل بين تايسون وأنجانو Icon وزير المالية: نظام المساهمات العقارية خطوة لزيادة قنوات التمويل Icon جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات Icon الحج: إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد في نسك وتوكلنا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تلاهما القيصومة والرياض

الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة بـ 48 مئوية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 48 مئوية، تلاهما القيصومة بواقع 47 مئوية.

قد يهمّك أيضاً
الجوازات بقيادة الفريق اليحيى .. تفانٍ في خدمة ضيوف الرحمن وواجهة مشرفة للسعودية

الجوازات بقيادة الفريق اليحيى .. تفانٍ في خدمة ضيوف الرحمن وواجهة مشرفة...

دعوات للاحتجاج مجددًا في فرنسا ردًّا على عنف الشرطة

دعوات للاحتجاج مجددًا في فرنسا ردًّا على عنف الشرطة

وجاءت الرياض في المركز الثالث، بتسجيل 46 درجة مئوية، أما شرورة ووادي الدواسر فسجلتا 45 مئوية.

الدرجات الأعلى حرارة
الدرجات الأعلى حرارة

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما لا يزال الطقس حارًا على أجزاء من شرق ووسط السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد 1200 زلزال
العالم

انفجار بركان بالقرب من عاصمة أيسلندا بعد...

العالم
فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي الإعاقة وكبار السن بإندونيسيا
السعودية اليوم

طريق مكة تقدم خدمات خاصة للحجاج ذوي...

السعودية اليوم
حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب
السعودية اليوم

حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة...

السعودية اليوم
حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي دفعة يونيو
حساب المواطن

حساب المواطن: إيداع 3.7 مليار ريال لمستفيدي...

حساب المواطن
برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي
الرياضة

برشلونة يرغب في التخلص من 3 لاعبين...

الرياضة
“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد
السوق

“بنان العقارية” تقر تقسيم القيمة الاسمية للسهم...

السوق
مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم أرقى الخدمات للحجاج
السعودية اليوم

مبادرة طريق مكة بالمغرب تواصل أعمالها بتقديم...

السعودية اليوم