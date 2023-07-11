الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات الحرارة بـ 48 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 48 مئوية، تلاهما القيصومة بواقع 47 مئوية.

وجاءت الرياض في المركز الثالث، بتسجيل 46 درجة مئوية، أما شرورة ووادي الدواسر فسجلتا 45 مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، كما لا يزال الطقس حارًا على أجزاء من شرق ووسط السعودية.