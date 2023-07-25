الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية أسباب ارتفاع درجات الحرارة في الأحساء نتائج قرعة الدور التمهيدي لـ دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 80.78 نقطة احذروا التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة سفيان أمرابط يرفض ليفربول ويختار مانشستر يونايتد جامعة الملك فهد للبترول تستحدث برنامجًا لعلوم وهندسة التعدين التعادل السلبي يحسم مباراة النصر ضد باريس سان جيرمان إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر البايرن يوافق على عرض الـ 40 مليون يورو لبيع ساديو ماني إلى النصر
أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.
وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام حلتا في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 49 درجة مئوية اليوم.
وحلت بعد ذلك كل من القيصومة بتسجيل 47 مئوية، فيما جاءت كل من الرياض ووادي الدواسر وجدة وشرورة ورفحاء في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن تستمر درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.