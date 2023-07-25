الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 49 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الثلاثاء، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام حلتا في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 49 درجة مئوية اليوم.

وحلت بعد ذلك كل من القيصومة بتسجيل 47 مئوية، فيما جاءت كل من الرياض ووادي الدواسر وجدة وشرورة ورفحاء في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن تستمر درجات الحرارة العظمى مرتفعة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان وعسير.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.