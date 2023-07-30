الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الأحد، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 49 درجة مئوية.

المدن الأعلى حرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام حلتا في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 49 درجة مئوية اليوم.

وحلت بعد ذلك كل من القيصومة بتسجيل 46 مئوية، فيما جاءت كل من الرياض ووادي الدواسر والقصيم وشرورة في المركز الثالث بواقع 45 درجة مئوية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

كما تعاود الرياح المثيرة للأتربة والغبار نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.