الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والدمام سجلتا اليوم الأحد، أعلى درجات الحرارة في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.
وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن الأحساء والدمام حلتا في المركز الأول بتسجيل أعلى درجات حرارة بواقع 48 درجة مئوية اليوم.
وحلت بعد ذلك كل من القيصومة، ووادي الدواسر، مسجلين 46 درجة مئوية.
وجاءت كل من الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة في المركز الثالث بتسجيل 45 درجة مئوية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن يستمر تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق مكة المكرمة، عسير وجازان، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للسعودية.