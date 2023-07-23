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أبها الأدنى حرارة بـ 21 مئوية

الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 21 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء والدهناء 48 مئوية، الدمام والصمان 47 مئوية، التنهات وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ووادي الواسر 45 مئوية، بريدة والدوادمي وشرورة ورفحاء والمجمعة 44 مئوية.

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أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 21 مئوية، الباحة 22 مئوية، طريف والقريات 23 مئوية، الكائف 25 مئوية، حائل 26 مئوية، تبوك ونجران والدوادمي وبيشة والوجه 27 مئوية، بريدة وعرعر وسكاكا ووادي الدواسر والمجمعة 28 مئوية.

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