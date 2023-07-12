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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والدهناء الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 20 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء والدهناء 47 مئوية، الدمام والصمان وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، الرياض والتنهات ووادي الدواسر 45 مئوية، مكة المكرمة وبريدة وشرورة 44 مئوية، المدينة المنورة والدوادمي والمجمعة 43 مئوية، العلا ورفحاء 42 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 20 مئوية، الباحة 21 مئوية، الباحة 22 مئوية، القريات 23 مئوية ، نجران والطائف والوجه 24 مئوية، تبوك 25 مئوية، حائل وعرعر وسكاكا وينبع وبيشة، بريدة والدوادمي والعلا ورفحاء ووادي الدواسر 28 مئوية، جدة والدمام والقنفذة والمجمعة 29 مئوية.