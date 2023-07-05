الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء والصمان أعلى درجة حرارة بـ 46 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الأحساء والصمان 46 مئوية، الدمام والخرج وحفر الباطن 45 مئوية، المدينة المنورة ووادي الدواسر وشروره والعلا 44 مئوية، مكة المكرمة والرياض وبريدة 43 مئوية، عرعر وسكاكا ورفحاء 42 مئوية، جدة وطريف والقنفذة 37 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، القريات 21 مئوية، الباحة 22 مئوية، عرعر وسكاكا 27 مئوية، الرياض وجدة والأحساء وحفر الباطن وبريدة ووادي الدواسر 29 مئوية، المدينة المنورة والدمام وجازان والخرج 30 مئوية.
حالة الطقس المتوقعة على #المملكة اليوم #الأربعاء 2023/7/5م #نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/ImnoRI07a0
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 5, 2023