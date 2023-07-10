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بواقع 48 درجة

الأحساء والقيصومة تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
الأحساء والقيصومة تسجلان أعلى درجة حرارة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن مدينتي الأحساء والقيصومة سجلتا أعلى درجات الحرارة اليوم الاثنين في السعودية بواقع 48 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وتفصيلًا، قال المركز في إنفوجراف صادر على حسابه بموقع “تويتر” إن القيصومة والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة اليوم بواقع 48 مئوية، يليها وادي الدواسر بواقع 47 مئوية.

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وجاءت كل من الرياض، الظهران، وشرورة في المركز الثالث، بتسجيل 46 درجة مئوية، تلاها القصيم بتسجيل 44 مئوية.

أعلى حرارة
أعلى درجات الحرارة بالسعودية

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق السعودية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان. ولا يزال الطقس حارًا على أجزاء من وسط وشرق السعودية.

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