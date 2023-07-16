توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن السعودية؛ حيث سجلت الأحساء وحفر الباطن الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية، فيما سجلت أبها أدنى درجة حرارة بـ 19 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم جاءت كالتالي: الاحساء وحفر الباطن 47 مئوية، المدينة المنورة والرياض والخرج 46 مئوية، مكة المكرمة والدمام وبريدة ووادي الدواسر ورفحاء 45 مئوية، عرعر وسكاكا والصمان والتنهات وشرورة والمجمعة والدهناء 44 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: أبها 19 مئوية، الباحة 21 مئوية، الدوادمي وطريف والقريات 24 مئوية، حائل ونجران 25 مئوية، بريدة 26 مئوية، تبوك وعرعروشرور وبيشة والوجه ورفحاء والمجمعة 27 مئوية، سكاكا والصمان والتنهان والدهناء 28 مئوية.