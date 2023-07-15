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لسداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية

الأراضي البيضاء يمهل المستفيدين في الرياض 20 يومًا

السبت ١٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
الأراضي البيضاء يمهل المستفيدين في الرياض 20 يومًا
المواطن - واس

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أكد برنامج رسوم الأراضي البيضاء قرب انتهاء مهلة سداد فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في مدينة الرياض، داعياً الملاك إلى المبادرة بسداد فواتير الرسوم الصادرة على أراضيهم قبل انتهاء المهلة بتاريخ 2023/8/4م.

رسوم الأراضي البيضاء

وأوضح البرنامج أن غرامة عدم السداد خلال المهلة المحددة تصل إلى 100% من قيمة الرسم، مشيراً إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الفاتورة والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع مبيناً أنه تبقي 20 يوماً فقط على انتهاء مهلة السداد النظامية.
وشدد على أن الأرض الخاضعة التي يملكها أكثر من مالك بصك واحد تطّبق عليها الرسوم وفقًا لحصة كل شريك، إذ تُصرف المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات؛ لتطوير البنية التحتية في مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، وفقاً لما قررته المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء.

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خدمة الاستعلام

وأتاح برنامج رسوم الأراضي البيضاء للمستفيدين خدمة الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض برقم الصك فقط من خلال الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء، مبيناً أن الهدف من فرض الرسوم هو زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويسهم في توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة والحد من الاحتكار.
يُذكر أن المرحلة الأولى من الرسوم تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والمرحلة الثانية تشمل الأراضي المطورة لمساحة تبلغ 10 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها أكثر من 10 آلاف م2 في مخطط واحد.

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