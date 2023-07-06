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الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الخليج، مساء اليوم الخميس، عن تعاقده رسميًا مع النجم الأرجنتيني ليساندرو لوبيز، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليساندرو لوبيز يوقع للخليج

ونشر حساب نادي الخليج الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات ليساندرو لوبيز، معلنًا التعاقد مع أفضل لاعب أرجنتيني في عام 2012، لتمثيل صفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

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ليساندرو لوبيز
أبرز أرقام لوبيز – المصدر @Khaleejclub

ويملك ليساندرو لوبيز مسيرة مميزة، حيث نجح في التتويج بـ5 بطولات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوكا جونيورز، وهي؛ الدوري الأرجنتيني 3 مرات، كأس الأرجنتين وكأس السوبر الأرجنتيني.

وتألق النجم الأرجنتيني مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا البرتغالي، وتوج بلقب الدوري البرتغالي الممتاز 3 مرات، كأس السوبر البرتغالي مرتين، ومثلهما لكأس رابطة الأندية البرتغالية، وكأس البرتغال مرة.

ليساندرو لوبيز
لوبيز

الخليج بدوري روشن

وتأمل إدارة نادي الخليج في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، والاستعداد جيدًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في تقديم أداء أفضل والظهور بشكل مميز.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج قد أنهى منافسات دوري روشن السعودي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل 4 مرات، وخسر 17 مرة، وسجل 30 هدفًا، واستقبل 44 هدفًا.

نادي الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

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