الأردن تعتقل أكثر من 1000 من تجار ومروجي المخدرات

ألقت السلطات الأردنية، القبض على أكثر من 1000 من تجار ومروجي المخدرات وضبطت كميات مختلفة من المخدرات في أحدث عملية لها، وفقًا لما أعلنته مديرية الأمن العام في الأردن في بيان، اليوم الثلاثاء.

القبض على 1098 شخصًا

وبحسب البيان عن الناطق الإعلامي باسم المديرية في الأردن، عامر السرطاوي، فقد تم خلال شهر يونيو التعامل مع 593 قضية اتجار وترويج لمواد مخدرة، ألقي القبض خلالها على 1098 شخصًا ما بين تاجر ومروج لمواد مخدرة، منهم أشخاص مصنفون خطرين، جرى إحالتهم جميعا للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

وأردف السرطاوي أنه تم خلال تلك القضايا ضبط 124 كلغم حشيش و900 ألف حبة كبتاغون و8 آلاف حبة مخدرة، و4 كلغم كريستال مخدر و37 كلغم ماريغوانا و24 غرام كوكايين واثنين كلغم حشيش صناعي و2,4 كلغم بودرة حشيش صناعي ومجموعة من الأسلحة النارية.

وتابع السرطاوي أن عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة في كافة مناطق المملكة بحزم وبدون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة تعاطيًا أو ترويجًا أو اتجارًا.

إعلان الأردن

من المعروف أن الأردن تعلن بانتظام عن ضبط كميات من حبوب الكبتاغون ومختلف أنواع المخدرات.

ويكشف الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب مخدرات وأسلحة قادمة من الأراضي السورية منها محاولات تستخدم فيها طائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وتؤكد الأردن أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 22 مايو بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة الوطني والإقليمي “بيد من حديد”.