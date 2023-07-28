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الأرصاد: أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤١ مساءً
الأرصاد: أتربة مثارة على جازان حتى الـ9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أتربة مثارة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات أبو عريش، واحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة.

تفاصيل الحالة الجوية

وبيّن المركز أن الحالة التي يتوقع أن تشهدها جازان تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

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الطقس المتوقع اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الطقس حارًا الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة الى جازان.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران(شرورة) وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (الربع الخالي).

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر الى المتر والنصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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