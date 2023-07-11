الأرصاد: أتربة مثارة على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء وصول أكثر من 297 ألف حاج إلى المدينة المنورة رياح نشطة وأتربة وسماء غائمة على 4 مناطق كوريا الشمالية: سنسقط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالنا الجوي الأرصاد: رياح وأتربة على ينبع حتى السادسة مساءً لقطات لسحل متظاهرين حاولوا اقتحام الكنيست أزمة تواجه فريق مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية إنشاء لجنة استشارية شرعية تهتم بقطاع الإبل
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بوجود أتربة مثارة على 3 مناطق وهي جازان وعسير ومكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تشمل الحالة في منطقة مكة المكرمة، محافظات القنفذة والليث ، وفي عسير تشمل البرك والقحمة، بينما تشمل الدرب وبيش في منطقة جازان.
وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية ، وارتفاعًا في الأمواج وشبه انعدام في الرؤية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ألأجزاء الساحلية من مناطق جازان ، عسير ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزيئاً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية،كما لا يزال الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط السعودية.