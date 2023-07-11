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مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية

الأرصاد: أتربة مثارة على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ صباحاً
الأرصاد: أتربة مثارة على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا بوجود أتربة مثارة على 3 مناطق وهي جازان وعسير ومكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن تشمل الحالة في منطقة مكة المكرمة، محافظات القنفذة والليث ، وفي عسير تشمل البرك والقحمة، بينما تشمل الدرب وبيش في منطقة جازان.

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وتشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطًا في الرياح السطحية ، وارتفاعًا في الأمواج وشبه انعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على ألأجزاء الساحلية من مناطق جازان ، عسير ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزيئاً إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية،كما لا يزال الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط السعودية.

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