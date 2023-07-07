الأرصاد: أمطار رعدية وبرد على جازان وعسير والباحة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارًا على أجزاء من المنطقة الشرقية.

سرعة الرياح

وأشار تقرير حالة الطقس إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ارتفاع ملموس

في وقت سابق، كشف طقس العرب عن توقعاته بشأن الطقس في السعودية خلال الأيام القادمة، حيث قال: إن آخر الخرائط الجوية تشير إلى أنه يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة العربية بما فيها السعودية اشتدادًا في المُرتفع الجوي شبه المداري، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاعات ملموسة على درجات الحرارة في بعض المناطق خلال الأيام القادمة.

ولفت إلى أنه من المُنتظر أن يتراجع نشاط رياح البوارح على شرق ووسط السعودية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي سادت طيلة الأسبوع وتسببت بإثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية في مناطق عدة.